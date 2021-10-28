疫情冲击持续 日本央行调降年度经济成长预估

（法新社东京28日电） 由于疫情持续对日本这个全球第3大经济体造成影响，日本央行今天下修年度成长预测，并维持超宽松货币政策。

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日本央行在季度物价和经济报告中预估，截至2022年3月底止的年度经济成长3.4%，自之前预估的3.8%向下修正。

日本央行在报告中表示：「COVID-19（2019冠状病毒疾病）可能持续对服务业造成下滑的压力，由于供应面紧张的关系，出口和生产料暂时减速。」

「然而，随着大范围疫苗施打下，COVID-19的影响逐步消退，经济可望复苏。」

日本央行上修截至2023年3月止的年度经济成长预估，由之前预估的2.7%调高至2.9%，以反映长期更乐观的前景。

日本央行也维持长期通膨目标2%不变，尽管经过多年的努力，加上全球物价上扬，日本距离这个目标仍遥远。

其他央行虽开始逐步退出量化宽松计画，但瑞银（UBS）经济家足立正道（Masamichi Adachi）在日银今天决议前表示：「我们仍预期日本央行将维持宽松倾向，至少到2023年4月，届时日银总裁（黑田东彦）和两位副总裁的任期预定将结束。

黑田东彦告诉媒体，其他领先经济体面临通膨风险之际，日本的物价上扬速度则较缓慢，因为企业害怕将增加的成本转嫁到消费者身上。

「日本的企业比较倾向减少他们的利润，转而吸收上扬的原物料成本，试图维持销售价格。

黑田东彦表示，一旦疫情的影响趋缓，在企业获利和薪资带动下，消费者物价终究会攀升 。(译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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