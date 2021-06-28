疫情冲击澳洲财政与人口 影响料将长达40年

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（法新社墨尔本28日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐澳洲。当局今日表示，关闭边境与封城等防疫措施将造成财政赤字与人口成长趋缓，后续影响预料至少将长达40年之久。

据财政部公布的2021年跨世代报告（Intergenerational Report 2021），澳洲在疫情爆发初期迅速关闭边境，加上生育率下降，将导致人口成长速度趋缓并拖累经济。

为避免疫情引发全面性经济衰退，澳洲去年推出规模数百亿澳币的财政刺激计画，如此一来，财政赤字至少将延续至2060年。报告指出，经济「展望深受COVID-19影响，这种流行病带来大萧条迄今最严重的全球经济冲击。虽然澳洲复苏状况良好，但影响仍将持续多年」。

在人口问题方面，澳洲封锁边境后，人口成长率遽降至逾百年来最低水准。由于移民预计要到2024年至2025年才会恢复到大流行前的水准，报告预测至2060年，澳洲人口将从现在的2570万增加至3880万，较先前的预估晚了6年。

财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）发布推文表示，从报告可见，「随着人口增长放缓和劳动参与率下降，经济成长将持续高度依赖生产力的上升」。

今年澳洲复苏状况优于预期，经济与失业率都已回到大流行之前的水准。整体来说，该国疫情控制状况不错，迄今累计确诊病例数仅略高于3万450起。近日政府忙于应付具高度传染力的Delta变异株，并开始实施新的限制措施。

© 2021 AFP