疫情冲击经济 全球2020年军事支出反增2.6%

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（法新社斯德哥尔摩25日电） 研究人员今天表示，尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情造成经济冲击，全球2020年的军事支出反而增加，达到近2兆美元。

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）公布研究报告指出，全球2020年国内生产毛额（GDP）萎缩4.4%，军事支出却增加2.6%，来到1兆9810亿美元。

研究报告作者之一罗培斯达席瓦（Diego Lopes da Silva）告诉法新社，这个发展是在预料之外。

他说：「由于疫情之故，一般认为军事支出会下降。」「但或许可以做出一些肯定性的结论，即疫情并未对全球军事支出有重大影响，至少在2020年是如此。」

在经济走下坡的一年中，军事支出继续增加，这也意味着「军事负担」，或军事支出占GDP比例增加。整体比例从2.2%上升到2.4%，为2009年金融危机以来最大年增幅。

北大西洋公约组织（NATO）的指引目标是成员国军事支出至少要占GDP的2%。2019年有9个国家达标；到了2020年，有多达12国达标。

然而有迹象显示，疫情已经影响到一些国家。智利和韩国等国家公开决定重新分配军费以因应疫情。

此外，罗培斯达席瓦指出，许多国家因应2008年至2009年的经济危机是采取撙节措施，但「这次情况可能不一样」。

全球前两大军事支出国家是美国与中国，分别占全球军事支出比例39%与13%。

中国的军事支出随经济成长增加，而且已连续26年成长，在2020年估计达2520亿美元；美国则是在连续7年删减后，2020年是连续第3年增加军事支出。

研究报告另名作者马克史丹纳（Alexandra Marksteiner）说：「这反映出对于中国与俄罗斯等战略竞争者构成有感威胁的疑虑升高，以及（美国前总统）川普（Donald Trump）政府致力于强化其认为遭弱化的美国军队。」

不过罗培斯达席瓦也指出，美国总统拜登（Joe Biden）政府未显露出将减少军事支出的徵兆。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP