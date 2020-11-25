疫情冲击 澳网恐延后1至2周登场

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（法新社雪梨25日电） 澳洲官员今天表示，2021年1月登场的澳洲网球公开赛可能延后1至2周开打，相关单位还在商讨这场在墨尔本举行的网球锦标赛。墨尔本最近才刚刚脱离长达数月的防疫封城措施。

维多利亚州体育厅长帕库拉（Martin Pakula）说，年度第一场网坛大满贯赛事「现在很可能」延后1或2周举行。澳网订于2021年1月18日举行。

帕库拉说：「我现在仍认为是短暂延期，而不是长期延后。」目前仍在进行繁复的讨论，但他有信心这场赛事仍可以在2021年初举行。

过去8个月来，澳洲政府全面禁止非居民入境，并强烈建议公民不要前往海外旅行，这几乎切断澳洲与世界其他地区的联系。

澳洲网球协会（Tennis Australia）主席提列（Craig Tiley）之前原本希望选手自12月中旬起抵达澳洲，以便他们能在传统的热身赛前强制隔离14天。

但这项计画遭到维多利亚州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）质疑，据传安德鲁斯不允许选手在明年1月以前抵达。

至于在隔离期间，选手能否进行训练或比赛，目前还在讨论。

夺下3座大满贯金杯的英国好手莫瑞（Andy Murray ）呼吁，在有了2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗后，所有的选手都应接种疫苗。

「我希望所有的选手都愿意为了这项运动这么做，只要一切都被证明是安全的，临床试验和一切都已经完成，而且没有任何明显的副作用。」

坐拥20座大满贯金杯的西班牙名将纳达尔（Rafael Nadal）呼吁选手，在现在前所未见的情况下，大家要保持耐心。

纳达尔上周在伦敦举办的ATP世界巡回年终赛（ATP Finals）表示：「目前情况对所有人来说都不容易。我们必须要有弹性，以清楚了解目前的局势，并找出在明年尽可能打越多场锦标赛的方式。」

© 2020 AFP