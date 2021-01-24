疫情冲击 澳网热身赛调整时程

广告 继续浏览后续

（法新社墨尔本24日电） 澳洲卫生官员表示，目前在墨尔本旅馆隔离的澳洲网球公开赛选手和支援人员当中，还有9人染疫尚未康复。澳网主办单位今天另公布热身赛新时程，让选手有更多时间备战。

澳洲卫生官员稍早表示，他们正在调查澳网人员一些阳性案例是否有「病毒脱落」（viral shedding）的证据，也就是染疫康复后持续排出不具感染力的残留病毒。

接着官员于今天指出，其中一起阳性案例已改列病毒脱落，使得防疫旅馆内的未康复病例来到9例。

目前澳洲网球公开赛（Australia Open）共有970人待在防疫旅馆隔离14天。其中绝大多数的人已迈入隔离第2周，最先抵达者预计29日解隔离。

虽然大部分选手一天获准出门训练5小时，但有72名选手的入境包机出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）阳性案例，因此不得踏出房门。

澳洲网球协会主席提列（Craig Tiley）表示：「对于面临严格封锁的选手来说，眼前是特别具有挑战性的时刻。我们与世界女子职业网球协会（WTA）、世界职业网球协会（ATP）携手，目标是尽我们所能给予协助。」

澳洲网球协会今天发布声明表示，为了让72名受影响选手「尽可能有机会备战和训练」，「经过广泛谘询」后，已调整澳网热身赛时程。

原本的2项WTA 500赛事将如期进行，但缩小签表规模。另外2月3至7日还将为无法训练的选手加办一项WTA 500赛事。

至于2项ATP 250赛事则将延后24小时，改在2月1日登场，单打主签表各扩大至56签。

世界职业网球协会杯（ATP Cup）也将延后24小时，在2月2日进行。澳网订于2月8日登场。

© 2021 AFP