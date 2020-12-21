疫情冲击 芬兰耶诞老人村门可罗雀

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（法新社芬兰罗文尼米21日电） 芬兰极北雪地有一座「耶诞老人村」（Santa Claus Village）游乐园，大批外国客来到此地，寻找驯鹿雪橇、白雪城堡和耶诞老人「本尊」。但疫情让一切变了样。

由于各国为防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）实施旅行限制，芬兰拉普兰区（Lapland）罗文尼米镇（Rovaniemi）的耶诞老人村从过去的游客如织沦为门可罗雀，欢乐的冬季异想世界变得宛如荒废鬼城。

耶诞老人在以石头砌成的小屋内，隔着塑胶玻璃板告诉法新社：「这是异常又艰困的一年。」

但他表示，来访的旅客对于能将这艰困的一年暂时抛诸脑后，享受耶诞节的愉悦，心怀感激。

至于无法亲莅拉普兰的人，仍可购买与耶诞老人远端视讯服务，每5分钟要价79欧元（新台币约2700元）。这项服务广受欢迎。

耶诞老人表示，虽然儿童还是想要玩具和游戏，「今年人们多半向我要快乐、健康、还有再多一点快乐」。

来自芬兰南部的旅客卡加莱能（Andrea Karjalainen）和家人一起到罗文尼米镇短暂度假，她说：「耶诞老人竟然有时间聊天！」

卡加莱能的伴侣泰波（Teppo）则表示：「你原本预期在这个时节现场会有数千人，我们多少有点孤单。」

自1980年代起，观光首长便以耶诞老人「真正」的故乡，来推销罗文尼米这个北极圈小镇，助拉普兰区在去年缔造290万人过夜纪录。旅客多半来自欧洲和亚洲。

然而今年旅客人次骤降至50万人，而且多半是在疫情爆发前的2020年初到访。

「造访罗文尼米」（Visit Rovaniemi）中心执行长卡尔凯南（Sanna Karkkainen）告诉法新社：「在地生计真的面临危险。我们已听到第一个破产消息，之后还会听到更多。」

卡尔凯南表示，由于芬兰实质上把国外旅客拒于门外，拉普兰区所受冲击严峻，截至目前已减少5000个工作机会和7亿欧元营收，降幅多达7成。

© 2020 AFP