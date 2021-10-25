疫情加剧美通膨 叶伦：明年下半可望恢复较温和水准

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供应链吃紧导致各种零件供应短缺，包括汽车制造商所需的半导体等，而且在劳动力普遍短缺和产品需求依然强劲的情况下，美国9月物价比去年同期高出5.4%，升高了对经济复苏的隐忧。

不过，叶伦在美国有线电视新闻网（CNN）谈话性节目「美国国情」（State of the Union）中表示，她看见了正面发展的趋势。

「每月通膨率已从我们在春季和初夏所见的极高数字大幅滑落。」

她补充说，以12个月为基础来看，通膨率将维持高位直至明年，但她预期明年下半年情况将有所改善。

美国联邦准备理事会（US Federal Reserve）的目标是将年通膨率维持在2%左右。

叶伦说：「我认为我们不会失去对通膨的控制。」叶伦在获总统拜登任命为财长前担任联准会主席。

她坦言：「美国人已经很久没见到我们最近经历的通膨了。」

但叶伦说，随着美国逐渐从疫情大流行危机中复苏，供应链问题获得解决，加上有更多人重返工作岗位，情况应会有所改善。

她说：「以月为基础来看，通膨数字已远低于峰值。」

叶伦也乐观认为，拜登政府正在推动规模高达数兆美元的2项庞大支出法案若顺利通过，不会过度助长通膨问题。

她指出：「这2项支出法案皆为期10年，不是1年。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP