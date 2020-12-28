疫情加快数位过渡进程 全球反垄断浪潮来袭

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎28日电） 新型冠状病毒大流行加速了数位转型趋势，也让科技巨头牢牢掌控着数以十亿计用户的生活，然而一场全球反垄断风暴正在酝酿当中，美国科技巨擘首当其冲。

法新社报导，各国政府和用户逐渐接受苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）等科技巨头握有的强大控制权，从建立视讯会议到为消费者购物，它们扮演的角色在疫情当头的今年尤其受到关注。

2020年间，全球大多数地区都曾祭出防疫封锁措施，西方消费者爱用谷歌（Google）和脸书（Facebook），数以亿计的中国用户投入百度、阿里巴巴、腾讯或小米的怀抱。

在政府挹注大笔资金，避免大规模破产和失业潮之际，这些企业的股价自今年一月开始不断上涨，脸书股价涨了35%，亚马逊和苹果则分别上涨67%和68%。

加州工程师2011年创立的Zoom，股价在今年狂飙600%，而知名国际旅宿平台Airbnb本月在美国首度公开发行（IPO），交易首日股价就翻倍。

与此同时，长期局限于本地市场的中国应用程式（App）也在全球应用商店窜起，好比高人气短影音分享平台TikTok、时装电商SHEIN和另一个影音平台Likee。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情可能加快了这些数位巨擘发展的脚步，但也激起要求监管这些企业集团的声浪；这些集团透过不断收购而日益壮大。

巴黎经济学家陶里达诺（Joelle Toledano）说：「直到2017年，都被认为是利大于弊，尤其是在创新方面。」陶里达诺曾撰写一本关于从谷歌、亚马逊、脸书和苹果手中取回控制权的书籍。

不过，情况如今已有了改变，因为这些科技巨头如今被指控未缴纳足够的税、不公平竞争、窃取媒体内容和散播假新闻。

欧盟（EU）已针对这些企业发布一连串雄心勃勃的新规，范围从限制它们的市场影响力、打击仇恨言论到要求演算法透明化。

欧洲执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）说，这项立法草案将为混乱的线上带来秩序，控制主导市场的「守门人」。

美国也针对竞争疑虑采取行动，美国联邦和州的执法官员本月9日对脸书提起反垄断诉讼，寻求推翻脸书对Instagram和WhatsApp的收购。

司法部和11个州10月也对谷歌提起诉讼，指控其非法加强对线上搜寻和广告的垄断。

在中国，北京当局近来也不断加强对内容的监管，最近又针对电子商务祭出新规。

蚂蚁集团（Ant Group）IPO 11月急喊卡，许多观察家认为，这是中国政府对这个产业发出警告。

中国共产党矢言强化反垄断和防止「资本无序扩张」后，市场监管机构上周对蚂蚁母公司阿里巴巴展开反垄断调查。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP