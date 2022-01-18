疫情加晶片短缺夹击 欧洲汽车销售创新低

（法新社巴黎18日电） 今天公布的产业数据显示，在汽车业受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及晶片短缺的拖累下，欧盟去年汽车销售创新低。

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根据欧洲汽车制造商协会（European Automobile Manufacturers Association,ACEA）数据显示，欧盟2021年新轿车登记量下滑2.4%，来到970万辆，这是自1990年开始统计以来的最差表现。

2020年因为疫情限制，汽车销量历史性下滑近24%，欧盟新车登记量比2019年疫情前的销售量减少330万辆。

欧洲汽车制造商协会说：「去年汽车销售下滑是半导体缺货的结果，对全年汽车生产造成负面影响，尤其是在2021年下半年。」

汽车制造商最初淡化晶片缺货带来的冲击，但缺晶片最后却导致制造商减少生产，甚至工厂停工。

欧盟汽车销量去年第二季确实强劲反弹，但下半年大部分时间都下滑约20%。

短期内晶片供应前景仍不乐观。全球商业顾问公司AlixPartners的马利安（Alexandre Marian）告诉法新社：「2022年初的晶片供应仍困难。」

他说：「（缺晶片）情?应该在年中有所改善，但这并不意味着不会出现其他问题，例如原物料、供应链和缺工。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2022 AFP