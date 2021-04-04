疫情升温 全球基督徒严格防疫措施下庆祝复活节

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（法新社罗马4日电） 由于世界各国力图控制令人担忧的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例激增现象，全球数以百万计的基督徒今天第二度在因疫情而采取的限制措施下庆祝复活节。

尽管许多国家加快脚步推广施打疫苗，但染疫病例激增迫使从加拿大到欧洲和南美洲重新实施非常不受欢迎的限制措施。

教宗方济各（Pope Francis）周末将在实施严格封锁的义大利，举行复活节早晨弥撒。

更严格封锁措施已在比利时和法国生效，法国当局正忙着处理染疫病例激增。巴黎的医院已濒临崩溃。

巴黎南部安东尼私立医院（Antony Private Hospital）的Covid-19加护病房中，很久以来都没有空的病房。

护理师品托（Louisa Pinto）指着一个空房间，房内有清洁人员正在擦干净床垫以备下一个病患到来。

她说：「病床甚至没有时间变冷。」

跨过大西洋，加拿大正对抗新一波疫情，确诊数已经跨过百万门槛，迫使境内许多省分在复活节前就加强防疫限制措施。

南美的复活节庆祝活动也都缩减，巴西正爆发一场毁灭性疫情，可能是由更具传染性的变种病毒引发。

南美洲令人担忧的局势迫使秘鲁在复活节实施封锁措施，玻利维亚关闭与巴西的边境，智利关闭所有边界。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP