疫情升温 西班牙两观光大区再祭防疫限制

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（法新社马德里12日电） 西班牙的热门观光地区加泰隆尼亚（Catalonia）和瓦伦西亚（Valencia）今天宣布实施新的防疫措施，以遏止2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情再起。

西班牙东北部的加泰隆尼亚当局表示，所有公众活动都必须在午夜零时30分前结束；私人或公共场所聚会都不能超过10人。

加泰隆尼亚公共卫生局长艾吉蒙（Josep Maria Argimon）在巴塞隆纳对媒体表示：「数据不只是令人忧心而已，是真的非常非常糟糕。」

西班牙中央政府首席流行病学专家西蒙（Fernando Simon）表示，全国数周来面临「快速」且「数量庞大」的病毒感染，最近14天，每10万名居民就有368起病例。

他说，最近这波疫情的感染者，主要是30岁以下、未接种疫苗的群体。

位于加泰隆尼亚南方的瓦伦西亚省，有32个城镇恢复施行凌晨1时至6时的宵禁，包括地区首府瓦伦西亚市（Valencia），所有集会限制在6人以下。瓦伦西亚市是仅次于马德里和巴塞隆纳的西班牙第3大城。

由于西班牙确诊病例增加，法国上周已建议民众不要前往旅行，并将西班牙列为「红色警戒」国家。

根西班牙卫生部资料，境内4700万人口中，59%已接种至少1剂疫苗，有45%完整接种。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP