疫情危机加剧欧盟贪腐 有时动用关系才能获照料

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（法新社柏林15日电） 国际透明组织今天表示，2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情在欧盟各地都造成贪腐问题恶化，公民有时需要私人关系才能获得医疗照护，有些政府还利用危机牟利。

以反贪为宗旨的国际透明组织（Transparency International）于2020年10月到12月间，在欧盟27个成员国调查超过4万人的意见。

调查结果发现，平均来说，去年有29%的受调者要靠人情或关系密切的亲友，才能获得公共领域的卫生服务。另有6%受调者直接行贿。

国际透明组织在调查欧盟民众经历到的贪腐和他们意见的年度报告中表示：「由于政府苦于因应COVID-19 疫情，医疗照护特别成为贪腐重点领域。」

在医卫领域，罗马尼亚的行贿率最高，达22%；保加利亚有19%。最常靠关系的是捷克，达54%；其次是葡萄牙，达46%。

许多受调者还说，他们的政府处理疫情的方式并不透明。在法国、波兰和西班牙，60%以上的受调者有这种感觉。

国际透明组织表示，这些发现「在当前背景下特别令人忧心」。

国际透明组织表示：「不仅COVID-19患者需要医疗支援，欧盟各国政府也正推行疫苗接种以保护染疫风险最高的人，同时制定计画，提供数以十亿计欧元用于疫情后的经济复苏。」

国际透明组织表示，贪腐会危及上述所有活动，呼吁欧盟政府加倍努力，确保经济能从疫情危机公正平等地复苏。

报告撰写人特别提到匈牙利和波兰实施弱化民主制度的规定，利用危机作为「破坏民主的藉口」。

报告撰写人还说，有些政治人物把危机当作「牟利机会」，例如为口罩采购案当说客，还有一些让数名德国议员难以脱身的游说丑闻。

© 2021 AFP