疫情后加拿大劳力缺：急诊室关闭商场没耶诞老人

（法新社渥太华29日电） 加拿大面临前所未有的劳动力短缺：医院夜间急诊因没有护理师而关闭、餐厅缺人无法出餐、购物中心聘雇不到耶诞老人。

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自从当局近来取消实施长达19个月的防疫限制，渥太华一家墨西哥餐厅贴在橱窗上的「徵人启事」，就像各地大多数店家的遭遇一般，几乎乏人问津。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制解封，为首都餐馆带来大批顾客回笼，但由于厨房人手不足，这家餐厅无法制作足够的墨西哥卷饼和夹饼。

老板伊格里（Eric Igari）告诉法新社：「我们突然变忙了，但不得不提早拉下店门，我和妻子工作一整天，累到快虚脱。」他表示，一名新进员工仅工作3小时就辞职，称太忙但薪资太低。

政府和商业协会的研究发现，多达2/3加拿大企业面临人力短缺问题，且这个问题已限制收益成长。冲击最大的产业是医疗业、食品服务业、制造业与营造业。

根据加拿大统计局（Statistics Canada）最新数据，9月共有101万4600个职缺，其中食品服务业占19万6100个，医疗保健业则是13万1200个，职缺较2年前翻倍。

德勤加拿大（Deloitte Canada）合伙人史卓顿（Trevin Stratton）表示，造成这一缺口的因素为人口老化，以及旅游限制造成近期移民人数锐减。

为因应这项趋势，部分行业开始提高制造自动化、零售业采用电子商务，或允许员工在家工作等，但在其他产业类别，「许多无法在家上班的劳工，可能就会心生倦怠」。

史卓顿说，餐饮业尤其如此，劳工已厌烦整个大流行期间的封锁、解封一再循环，开始想找更稳定的工作。

距离耶诞节仅剩不到几周，人力短缺趋势也影响了圣诞老人演员。这些耶诞老人通常在购物中心与孩子们合影。

耶诞老人演员供应团队Just Be Claus 的吉尔罗伊（Jeff Gilroy）说，他已推掉安大略200场耶诞老人演出。

魁北克「专业耶诞老人机构」（Professional Santa Claus Agency）的拉卡斯（Catherine Lacasse）说：「我们有耶诞老人，可是找不到足够的小精灵临演。」

史卓顿说：「在医界我们可以看到大量护理师出走，部分和压力?不了关系。」

蒙特娄的拉欣医院（Lachine）因为护理师严重短缺，不得不关掉夜间急诊。还有其他几家医院「正遭受严重的劳动力短缺问题，已限缩医疗照护的品质」。

观察家建议稍微提高工资来增加诱因，但加拿大独立企业联合会（CFIB）的盖内特（Jasmin Guenette）表示：「对于许多仍在努力弥补疫情损失的小企业来说，这不是一个选项。」

根据CFIB调查，在疫情期间，加拿大的小企业平均负债17万加币（约新台币368万元），估计有18万家企业，相当于1/6「面临倒闭风险」。

蒙特娄的一家餐厅花了21周才招聘到一名厨师和一名咖啡师，老板贝索（Romain Beiso）解释说，来应聘的人变少，因为许多人比较想从事其他行业，找到更能取得生活平衡、更有保障的工作。

他也承认：「我们提供的薪资不具竞争力，因为负担不起。」

© 2021 AFP