疫情后北美线游轮首航 名人千禧号2游客阳性反应

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（法新社迈阿密10日电） 皇家加勒比国际游轮公司表示，北美线游轮疫情后首航，依规定行程结束时采检，其中1艘游轮今天发现2名旅客呈冠状病毒阳性反应。公司表示全体旅客和工作人员之前已接种疫苗。

这艘「名人千禧号」游轮（Celebrity Millennium ） 搭载约600名游客和650名船员，5日由加勒比海岛屿圣马丁（St. Maarten）启航，展开7天航程，途中停靠巴贝多（Barbados）、阿鲁巴（Aruba）、古拉索（Curacao）等地。

皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean）声明表示：「名人千禧号上住同间客舱的两名游客，在旅程结束时进行采检，呈2019冠状病毒疾病（COVID-19）阳性反应。」

「两人并无症状，目前隔离中。」

游轮公司表示，依照美国Covid-19防疫指导原则，游轮所做有过之而无不及。全体游客都要出示接种证书，及登船前检测呈阴性反应。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）目前要求，船上旅客与工作人员须95%以上接种疫苗，如此才能获准试航。

几艘游轮曾因群聚染疫导致死亡，疾管中心于2020 年3月发布「禁航令」以防止病毒进一步扩散，游轮业务自那时起暂停。

去年在欧洲和其他地方，部分游轮公司恢复营运，但在美国，禁令犹在。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP