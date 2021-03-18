疫情后遗症 联合国：年龄歧视更严重

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（法新社日内瓦18日电） 联合国今天表示，世界各地充斥着年龄歧视，2019冠状病毒疾病（Covid-19）只让因年龄而起的刻板印象、偏见与歧视更被放大。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，冠状病毒危机带给年长者不可磨灭的伤痛，而要促进全球复苏，世代团结却又是不可或缺。

4个联合国机关共同发布报告警告，社会中随处可见年龄相关歧视，这已经成为一种问题，而受到冲击的不只是年长者。

报告指出，较年轻与较年长者可能因为年龄面临不利状况，在工作场域尤甚，健康与社会照护、媒体、司法体系也能看到年龄歧视，带来的影响不可谓不深远。

古特瑞斯在报告中说：「年龄歧视充斥在全球各地的机构、法律和政策之中，伤害个人的健康与尊严，对经济与社会的伤害更是明显。」

「这剥夺了人们的人权，让他们无法发挥全部潜能。」

这份由世界卫生组织（WHO）、联合国人权办公室、联合国经济和社会事务部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）、联合国人口基金（U.N. Population Fund，UNFPA）共同编写、厚203页的报告指出，年龄歧视可能是以刻板印象、偏见，或完全的歧视样貌出现。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）、联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）、联合国经济和社会事务部的刘振民，以及联合国人口基金执行长卡内姆（Natalia Kanem）发布联合声明说，疫情前年龄歧视就已经是一大问题，受到疫情影响，这个问题更形严重。

他们说道：「年长者常被认为清一色弱不禁风或不堪一击，年轻人则常被认为无坚不摧，或是轻率、不负责任。」

「各国希望从疫情复苏的同时，各年龄层的人将继续面临不同形式的年龄歧视，年轻劳工会更不可能得到工作，较年长的劳工则可能成为裁员目标。」

「若想确保各地的人们健康幸福、有尊严，我们必得要在这场危机期间与危机过后解决年龄歧视问题。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP