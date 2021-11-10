疫情后首场纽约佳士得秋拍会登场 首晚拍得逾60亿元

（法新社纽约10日综合外电报导）佳士得（Christie's）9日在纽约举行疫情爆发后的首场现场拍卖会，会上落槌成交巴斯奇亚和班克西的巨作，首晚总拍卖金额达2.19亿美元（约新台币60.7亿元）。

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去年3月至今的首场佳士得纽约拍卖会在洛克斐勒中心（Rockefeller Center）登场，共有40件主题为「21世纪艺术家」的作品，全数顺利找到买家。这也显示尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情尚未消失，当前的艺术市场仍充满活力。 佳士得表示，这场秋季拍卖会共有来自27国的投标者参与现场与线上竞标。

本场最受瞩目的作品是美国已故涂鸦艺术家巴斯奇亚（Jean-Michel Basquiat）的「金牙之罪」（Guilt of Gold Teeth），这幅1982年作品落槌价高达4000万美元（约新台币11亿元）。

巴斯奇亚于1988年过世，得年27岁。他的另幅作品「那不勒斯的闪电侠」（Flash in Naples）亦以超越最高估价的1980万美元价格拍出。

拍卖会中，英国街头艺术大师班克西（Banksy）的两幅画作「加油站的向日葵」（Sunflowers from Petrol Station）和「猴子引爆器」（Monkey Detonator）分别以1450万和219万美元价格落槌。

9日的拍卖会中，有10名艺术家作品的最高拍卖价格写下新纪录。佳士得预定于本月11日，开拍另批20世纪艺术家的作品。

© 2021 AFP