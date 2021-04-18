疫情告急每周工作80小时 法国实习医生濒崩溃边缘

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎18日电） 根据法国实习医生工会说法，在「2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情前线」残酷环境下长时间工作一年后，法国许多医院的实习医生正濒临崩溃边缘，其中有人甚至自杀。

医院临床心理师罗契尔（Anne Rocher）告诉法新社：「这些实习医生是看不见的，却是前线的战士。」

法国有30多万医学院实习医生，平均年龄25岁。

实习医生之一、巴黎医院实习医生工会副主席萨利滕（Marie Saleten）说，理论上来说，实习医生每周应工作48小时，「但没有人在乎」。

根据国家实习医生工会（ISNI）在2019年一项为期3个月的研究显示，每周工作58小时实际上是常态。

根据萨利滕的说法，随着疫情大流行的到来，这个数字已经上升到每周80个小时左右。

ISNI主席卡萨诺瓦（Gaetan Casanova）说：「他们24小时待命，在疫情期间无法阖眼，甚至打盹一下下都没有办法。」

法国卫生部长维宏（Olivier Veran）在15日会见ISNI和其他的实习医生团体代表。

维宏在会见后推文表示：「我们将共同致力改善他们的工作条件，就从他们的工作时间开始。」不过，ISNI说，他们收到的回覆太过模糊。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP