疫情复燃 欧洲疾管中心吁各国采紧急措施

（法新社斯德哥尔摩24日电） 欧盟卫生机关今天呼吁成员国采取紧急措施，遏止新一波COVID-19疫情。

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COVID-19（2019冠状病毒疾病）迄今已夺走欧洲150万条人命，世界卫生组织（WHO）欧洲分部昨天又示警，到明年3月，全欧和中亚恐增加70万人染疫病故。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）今天也表示，根据模拟预估的结果，若不采取紧急措施，可能真的会有这么多人丧命。

欧洲疾管中心声明指出：「除非现在就实施公卫措施，并继续努力提高总人口的疫苗覆盖率，否则到了12月和明年1月，欧盟/欧洲经济区（EEA）因Delta变异株造成的潜在疾病负担会非常高。」

法新社统计，欧洲过去一周通报逾250万起新增病例、近3万人病故，是目前疫情最严峻的地区，远超过其他地方。而且疫情还在恶化，尤其是在疫苗覆盖率最低的几个国家。 欧洲疫情复炽，要归咎于部分国家的疫苗覆盖率拉不起来，加上天气寒冷导致民众待在室内、Delta变异株持续传播，以及防疫限制放宽等。 此外，愈来愈多证据显示接种疫苗后获得的保护力会逐渐衰退，促使更多人呼吁接种追加剂。 欧洲一些国家已恢复实施严格的防疫措施，也有一些国家准备跟进；但部分群众对于过去一年半以来生活处处受限感到厌烦，发起街头抗议。 面对病例激增的情况，法国和义大利均表示要将接种追加剂的资格放宽到所有成人。义大利总理德拉吉（Mario Draghi）和法国政府发言人艾塔尔（Gabriel Attal）都说，境内疫情呈些微但持续的「恶化」趋势。 义大利已颁布政令，未接种疫苗的人自12月6日到明年1月15日不得进入酒吧、餐厅、剧院、舞厅或健身房。卫生领域的劳工也必须自12月15日起接种追加剂。

目前，欧盟和欧洲经济区（欧盟成员国及挪威、列支敦斯登和冰岛）完整接种疫苗的人口比例不到70%。

以欧盟整体来说，已有67.7%人口完整接种疫苗，但各国之间差异很大，葡萄牙有86.7%人口完整接种，保加利亚却仅有24.2%。中欧和东欧国家的疫苗覆盖率低，病故人数也最多。

© 2021 AFP