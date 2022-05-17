疫情外交争议缓解 摩洛哥与西班牙飞地边界重启

（法新社摩洛哥费尼迪克17日电） 因为COVID-19疫情与重大外交争端而关闭两年后，摩洛哥与西班牙飞地休达（Ceuta）及麦里亚（Melilla）之间的边界终于重新开放。 位于地中海沿岸的休达与麦里亚与摩洛哥接壤，是欧洲联盟（EU）与非洲唯一在陆地上有交界的地方。 边界大门在当地时间16日晚间11时（格林威治时间晚间10时）后不久开放，让数十辆汽车和排队的行人双向通行。 在费尼迪克（Fnideq）的边境哨所，通关前往摩洛哥探望家人的旅客脸上洋溢着笑容。 其中一名旅客诺尔丁（Nourredine）说：「我困在休达两年了。我很高兴能回家。」

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一名60多岁的男子说：「我很高兴摩洛哥和西班牙的关系恢复了，这让我们得以见到家人。」 两地边界重启之初，仍只开放给欧洲申根区（Schengen）居民及其家人通行。5月31日将再扩大适用于需跨境工作的民众。

边界两边的地方经济，都需依赖人员、货物通过边境。 在2020年3月爆发第一波COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时，休达与麦里亚关闭边境通关。 边境议题去年成为重大争端的焦点，当时西班牙允许一名确诊的西撒哈拉（Western Sahara）独立运动领导人在西班牙的医院治疗COVID-19。

接着在摩洛哥边境部队视而不见的情况下，上万难民从摩洛哥越过边境进到休达，此举被视为是摩洛哥的报复。 今年3月，西班牙采取行动，结束与摩洛哥的外交危机，为此西班牙改变保持数十年的中立立场，支持摩洛哥提出的西撒哈拉自治计画。摩洛哥坚称该国仍有西撒哈拉大部分地区的主权。 摩洛哥是西班牙主要的贸易伙伴之一，在控制难民涌入欧洲上扮演重要的角色。

© 2022 AFP