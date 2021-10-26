疫情大流行一年半 全球仍未从错误记取教训

（法新社柏林26日电） 全球防范监测委员会（GPMB）今天发布报告表示，尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）爆发全球大流行至今已经一年半，但全球应变措施仍做得不够多，也没有从错误中记取教训。

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全球防范监测委员会是由世界卫生组织（WHO）与世界银行（World Bank）设立的独立机构。委员会在柏林发布报告，批判全球在防疫应变上做得仍不够多。

报告称，「如果说爆发全球大流行后的第一年，是没有基于科学认真准备、快速应变疫情所犯下的集体错误；（疫情爆发后的）第二年就是深刻的不均等，以及各国领袖未能理解我们是彼此连接，并据此采取相应措施。」

报告结论指出，这场疫情暴露了这是一个「不平等、分歧且不负责任」的世界。

报告在柏林举办的全球健康高峰会（Global Health Summit）上发布。而会议召开同时，根据法新社统计官方资讯，全球COVID-19相关病殁人数已逼近500万人。

世界卫生组织估算，若涵盖直接或间接与COVID-19相关的超额死亡人数，整体死亡数字将是2到3倍。这项数据也彰显穷国与富国在疫苗接种上的极大落差。

世界贸易组织（WTO）秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）这个月稍早指出，全球施打了超过60亿剂疫苗，但穷国仅1.4%人口完整接种。

© 2021 AFP