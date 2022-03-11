疫情大流行两周年 世卫坚称提早示警却遭忽视

（法新社日内瓦11日电） 今天是世界卫生组织首度将COVID-19宣布为全球大流行病两周年，官员说，世卫2020年1月30日就发出警报，但少有人注意，直到3月11日宣告为大流行病，大家才意识到危险。

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这场百年一遇的大流行疫情使得全世界陷入混乱，有600多万人不治，至少4亿5000万人染病。

世界卫生组织（WHO）在记念2020年3月11日两周年的同时，对大家的警觉性表示失望，坚称真正的警报在当年这个日子6周之前便已发出，但鲜少有人注意。

世卫在2020年1月30日宣布疫情构成「国际关注的公共卫生紧急事件」（Public Health Emergency of International Concern,PHEIC），这是全球卫生法规中最高的警报层级。当时在中国以外地区，只有不到100起病例，且没有死亡通报。

但直到世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在2020年3月11日将不断恶化的情况宣告为全球大流行病，许多国家似乎才意识到危险。

两年过去了，世卫对于各国政府没有注意到最初的警告，至今仍感到恼怒。

世卫紧急计画执行主任莱恩（Mike Ryan）说：「1月的警告比3月的宣布重要得多。」

© 2022 AFP