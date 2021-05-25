疫情失业外加警察公权力下降 美枪击凶杀案激增

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（法新社华盛顿24日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫措施松绑之际，这一年来的枪击谋杀案件激增现象并未缓解，上个周末枪击伤亡人数就达数十人。

法新社报导，以枪击居多的凶杀案件数量，去年写下年增30%的史上新高，并以目前情况估计，今年会比去年增加20%至25%。

专家表示，美国几乎每个主要城市都有大规模杀戮案件，数量一直在增加，并没有单一理由可解释此现象；而在疫情消褪之际，也不能期望案件数量会大幅减少。

地方媒体统计，单单在芝加哥一个城市，周末就有12死、至少43伤。而纽约则约有30人受枪击，其中1人死亡；这情况大部分是因为帮派斗争、在酒吧与派对中吵架，死伤的也包括无辜旁观者。

专家说，今年全美很可能超越去年写下的2万多件谋杀案纪录，这是自1995年来最高。

去年谋杀案激增趋势变明显时，许多人认为与疫情封锁下，民众关在家里，以及数百万人丢掉工作有关。

此外，也有人认定与枪枝，泛滥程度加剧有关。根据「华盛顿邮报」（Washington Post ）估计，2020年售出的枪枝数量达约2300万支。

谘询公司AH数据解析（AH Datalytics）共同创办人暨犯罪学家艾薛尔（Jeff Asher）表示，COVID-19疫情，加上2020年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝压颈窒息而亡及其他非裔事件引发了全国反警示威潮，再混合其他因素，都是凶杀死亡激增的原因。

艾薛尔说，然后又有各种经济压力源，基本上，人人都在压力底下，人手一把枪 ，加上警察公权力丧失等，所有因素夹杂一起，造就了美国近代史上谋杀死亡人数最多的9个月。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP