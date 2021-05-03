疫情失控引反噬 印度执政党西孟加拉省败选

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（法新社加尔各答2日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）的印度教民族主义政党「印度人民党」（BJP）今晚在选情激烈西孟加拉省败选，遭到防疫失当引发民怨的反噬。

印度两年来规模最大的选举过去几个月如火如荼展开，这次地方选举牵动投票的选民达1.75亿人，许多大型造势都可见群众未戴口罩，恐与选举最后阶段全国疫情飙升脱不了关系。

这次选举的重中之重当属人口9000万的西孟加拉省（West Bengal），莫迪与内政部长夏哈（Amit Shah）大力辅选。专家把目前印度疫情失控归咎于政府自满与掉以轻心，任由选举造势与大型宗教集会开展。

西孟加拉是印度人口最多的省份之一，更是印度目前在数十年来最具权势总理莫迪治下的反对党一大堡垒，成为主要政党兵家必争之地。尽管印度的新增确诊与染疫病殁失控飙升，莫迪与各党政治人物仍在当地疯狂造势，挨轰助长疫情扩散。

截至昨天深夜完成大部分开票，选前投入重兵辅选的执政党印度人民党（BJP）尽管在西孟加拉省斩获比上次选举更多的席次，但仍远远落后给崔纳木国大党（Trinamool Congress）。

崔纳木国大党由班纳吉（Mamata Banerjee）领导，她也是目前印度唯一的女性省长。班纳吉已成功营造个人魅力与街头斗士形象，能顶住执政党铺天盖地的炮火，赢得第3个任期。

66岁的班纳吉今晚发布胜选谈话时表示，西孟加拉省当前的挑战是遏止COVID-19疫情，她相信定能战胜。

© 2021 AFP