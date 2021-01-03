疫情居高不下 辛巴威再度全国封锁

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（法新社辛巴威哈拉雷2日电） 辛巴威2019冠状病毒疾病（COVID-19）染疫人数激增，政府今天实施全国性封锁，立即生效，但给境内大多数依赖非正规就业部门的民众带来重大问题。

在未来30天内只有必要服务可以继续营运，例如医院、药局及超市。这给原已贫困的家庭带来更大压力。

这个南部非洲国家已疲于应付日益加深的经济危机、恶性通货膨胀和高失业率。

为了遏制疫情传播，政府在3月首度实施全国封锁，但担心经济进一步恶化，这些措施大部分都已松绑。

辛巴威副总统兼卫生部长奇温加（ConstantinoChiwenga）告诉媒体，新增确诊人数在过节期间大幅激增，让全年染疫总数几乎增加一倍。

他说：「有鉴于最近染疫病例激增，将实施以下严格封锁措施，并立即生效。」

他表示：「所有葬礼的聚集人数减少到不超过30人。30天内禁止在婚礼、教堂、酒吧、酒类专卖店、健身房、餐厅等场所其他聚会活动。」

即使提供基本服务的场所也须在下午3时关门。

新的宵禁时间将从下午6时至早上6时。

辛巴威的确诊总数在两个月内几乎增加一倍，从11月初的8374例成长到目前的1万4084例。

自疫情爆发以来，辛巴威共有369人染疫死亡。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP