疫情带动晶片需求 英特尔上季获利优于预期

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（法新社旧金山21日电） 电脑晶片制造大厂英特尔（Intel）今天指出，在想方设法抵挡严酷竞争和激进股东要求等压力下，上年第4季获利超越原先预期。

法新社报导，个人电脑销售强劲，英特尔第4季营收达200亿美元，和1年前同期相去无几。

根据这家矽谷企业财报，上年第4季净利59亿美元，较1年前同期减少10亿美元。

英特尔上年营收达779亿美元，创新高纪录。

英特尔指出，董事会通过将现金股利配发提高至每股1.39美元，盼此举能安抚大股东避险基金Third Point主持人罗布（Dan Loeb）。罗布要求英特尔强化在晶片市场的地位。

Third Point告诉英特尔，应该考虑将制造业务外包出去，以追上台湾台积电和韩国三星电子等业界竞争对手。

尽管英特尔仍居全球晶片业领导企业之一，旦已在快速成长的行动装置部分落后对手，另一个不利情况是苹果（Apple）正逐渐淡出英特尔晶片产品、转而为自家Mac电脑开发微处理器。

同时，疫情带动远端工作、上课和社群交际趋势，已重振笔电和桌电的人气，数据中心需求也应运增加，而这些全都要用到晶片。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2021 AFP