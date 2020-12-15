疫情延烧各国启动新防疫措施 亚洲股市多数收黑

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（法新社香港15日电） 亚洲股市今天大多数收黑，这是因为全球的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例数激增，迫使各国政府实施更严格防疫限制措施，因此压过疫苗接种的利多消息。

尽管部分投资人乐观预期，美国国会议员往新的经济刺激方案达成共识慢慢前进，但利空消息依旧影响盘势。

2019冠状病毒疾病疫苗有效性高和美国总统候选人拜登（Joe Biden）胜选的新闻，掀起11月强劲涨势后，本月投资人稍作喘息。

超过30万人染疫病殁的美国，昨天展开疫苗接种作业；但分析师警告，尽管隧道尽头有希望的曙光，但前方仍有许多苦痛等着大家。

美国纽约市长白思豪（Bill De Blasio）表示，很快就会宣布纽约进入全面封锁。

英国其他地区将防疫限制提升至最高等级后，伦敦也面临新的严格措施；荷兰同样准备进入疫情爆发以来最严格的封锁措施。土耳其、法国和德国也在耶诞节前实施更严格的措施。

东京股市今天收盘下跌0.17%，香港股市下挫0.69% ，上海股市小跌0.06%，台北股市挫跌1.00%，首尔股市下跌0.19%。

雪梨股市下挫0.43%，新加坡股市微跌0.05%，雅加达股市微跌0.04%，威灵顿股市挫跌0.53%，马尼拉股市下跌0.74%。（译者：陈昱婷/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP