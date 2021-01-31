疫情当前 网球名将仍渴望参加东京奥运

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（法新社墨尔本31日电） 日本网球女将大直美、塞尔维亚球王乔科维奇、西班牙「蛮牛」纳达尔今天都说，他们依然渴望参加延后举行的东京奥运，但将遵照卫生专家的指示行动。

东奥主办单位目前仍坚定认为，即使到了7月23日开幕圣火点燃前，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情仍控制不下来，东京奥运还是可以安全举行。

近期民调显示，8成日本民众因疫情关系，反对今年举行奥运。拿过3座大满贯赛冠军的大直美承认对此感到忧心。

为因应病例遽增，日本大片地区仍处于紧急事态，几乎禁止所有外国人入境。

大说：「我担心的是其他人的整体安全，因为（若要举办奥运）你得开放国家。每个人都从不同地方飞进来，我会希望民众觉得安全。」

23岁的大直美是2020东京奥运的看板人物，至今仍希望能代表日本队在主场比赛。

现居美国佛州的大表示：「为了参加奥运，我会待在房间里面2个星期。我错过上次奥运，参加东奥对我来说将别具意义。」

男单世界排名第2的纳达尔（Rafael Nadal）表达跟大类似的心情，也希望参加奥运，但他说应该让卫生专家做最终决定。

纳达尔今天告诉记者：「我们该做的，就是遵照对这一切拥有正确知识的人给予我们的指示。」

纳达尔还说，很难在已经很满的巡回时程表中，再挤进奥运登场前的强制隔离期。

他表示：「为了参加奥运，要在巡回期间加入15天隔离，看起来我们的时间表会很难搞定。」

男单世界排名第1的乔科维奇（Novak Djokovic）曾3度出征奥运，在2008年北京奥运拿下铜牌。他形容能「在这场运动史上最古老、最传统的活动」代表塞尔维亚出赛，是「至高荣耀」，他也渴望赴东京参赛。

乔科维奇表示：「我个人计划参加奥运。我真心希望奥运办得成。」

「到时显然会有很多人参加，比一次网球比赛多更多。安排事宜或能做什么、该做什么、会做什么，当然不是我说了算。」

© 2021 AFP