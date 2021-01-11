疫情当头 CES展聚焦数位医疗卫生科技

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（法新社拉斯维加斯11日电） 科技业年度盛会美国消费电子展（CES）本周登场，数位医疗卫生预期将是展中聚焦题材。由于新冠肺炎疫情凸显远距医疗的重要性，相关卫生服务可能将因此受到长远影响。

今年采虚拟方式举行的CES将于今天揭幕，展中预料见到远端看诊、生物感测器和其他一系列新技术和装置，可帮助人们避免亲赴诊间或待在候诊室。

顾问公司「佛劳斯特与苏利文」（Frost & Sullivan）的研究人员预估，单单在美国，远距医疗服务需求将成长64%。这代表更好的联络平台、居家监测装置和其他设备有其需求。

美国远距医疗器材公司MedWand创办人家医师卡马尔（Samir Qamar）表示：「我们已经学到，到候诊室和其他病人共处一室会有问题。因此人们正在寻找其他方式得到照护。」MedWand计划今天推出搭载10项远距诊断工具的器材。

卡马尔在一场CES小组会议上指出，企业不断研发各种可在家使用的远距诊断工具，包括听诊器、耳镜和心律、血压监测器；但这些装置若要获得监管许可，有必要证明准确度够高。

今年CES参展厂商还将展示的新产品，包括监测独居长者是否出现医疗问题徵兆的装置、协助及早侦测疾病的穿戴式装置，以及各式各样诊断工具。

此外，今年展中还会见到一系列工作场所卫生装置新产品，从智慧温度计、空气清净机到消毒机器人。

独立科技业分析部落格Radio Free Mobile主笔温莎（Richard Windsor）表示：「一些去年被当作玩笑看待的疯狂装置，例如个人空气清净器，今年会被视为明显更切合需要的产品。」

参展多年的数位卫生平台Humetrix执行长艾克斯柏顿（Bettina Experton）另指出，远距医疗照护还有一个重要成分，就是病历追踪及利用分析工具来加强对疾病风险的认识，无论是2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）或其他疾病。

有鉴于此，Humetrix已研发数款行动应用程式（app），让使用者可轻松将病历传给医师。这个平台还运用人工智慧（AI）技术，协助新冠肺炎患者评估风险。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP