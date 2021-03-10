疫情影响众多孩童就学 UN：数百万恐永远中辍

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（法新社巴拿马市9日电） 由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，巴拿马的8岁女孩布瑞塔妮和其他约89万名学生一样，已经一年没有上学。联合国机构忧心数百万处境类似的孩童恐将永久辍学。

布瑞塔妮（Brithany）透过妈妈孟多萨（Milena Mendosa）的预付卡手机，偶尔上一堂网路课程。单亲的孟多萨身兼两份工，除了为人打扫房子外，也在市场当小贩。

有些时候线上课程会被取消，有时则是手机网路无法负担流量，布瑞塔妮最后就会玩耍而不是学习。

根据联合国儿童基金会（UNICEF），有14个国家的学校自去年3月20日以来大多维持关闭，其中有2/3位于拉丁美洲与加勒比海地区。

全球约1亿6800万孩童求学受到影响，其中拉丁美洲地区就占近9800万人，年度行事历上的190个上学日平均有158天停课。

UNICEF本月说：「在这14个国家中，巴拿马学校停课的天数最多，接下来是萨尔瓦多、孟加拉与玻利维亚。」而厄瓜多和秘鲁今年也尚未让孩童重返校园。

根据UNICEF，全球约2亿1400万名、相当于1/7儿童错失3/4的实体课程。

巴拿马等国家关闭学校的理由是防止疫情扩散，特别是某些地区没有充足水源供洗手、要普遍施打疫苗也还要很久。

但是UNICEF指出，研究显示学校并非重要的病毒传染媒介，因此坚持学校必须开放，不单单是为了学习知识，也是为了孩子的身心健康。

UNICEF拉丁美洲专家柯斯陀（Ruth Custode）告诉法新社：「他们让餐厅、购物中心、赌场、电影院重新开门营业，却不重开校园复课，这说不过去。」

学校关闭受冲击最甚的是身心障碍、移民、偏乡以及贫困家庭的儿童。柯斯陀说：「疫情加剧不平等。」

根据UNICEF，全球恐将有多达300万名儿童因落后太多而可能永远不会回到学校。学校关闭的时间愈长，就有愈多孩童中辍。

在巴拿马市，5岁的拉费尔（Rafael）从电脑萤幕学习字母和数字。但他的母亲亚瑞莎（Ana Maria Areiza）却相当忧心他缺乏社交活动。

她说：「我很怀念他以前放学会告诉我学校发生什么事。如今他只能对着电脑看他的同学，甚至已经不太认得他们了。他没有学校生活跟我分享了。」

© 2021 AFP