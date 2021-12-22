疫情影响大 2020年美国平均余命减少1.8年

（法新社华盛顿22日电） 今天公布的最终官方数据显示，美国2020年平均余命减少1.8年，跌幅为超过75年以来最大，很大原因在于Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

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美国疾病管制暨预防中心（CDC）指出，去年美国总人口出生时的平均余命为77岁，较2019年的78.8低。

男性平均余命74.2岁，女性79.9岁。

CDC总结这份7月起开始调查的报告指出，整体而言，Covid是第3大死因，共造成全美35万人丧命，为总死亡人数的1/10多一点。

其他死因也造成死亡人数增加，可能与疫情导致排挤医疗照护的取得有关。糖尿病死亡人数首次突破10万大关，意外死亡也首次突破20万人。

美国人口调查与统计局（US Census Bureau）先前发布声明指出，疫情导致人口成长率创史上新低，原因之一在染疫致死以及移民人数减少。

人口调查与统计局表示，截至今年7月1日为止的1年，美国人口仅增加39万2665人，相当于0.1%，「是建国以来最低」。

人口调查与统计局指出，尽管近12个月移民减少，国际净移民有24万4622人，仍首度超越美国「自然增加」人数。2020年美国「自然增加」（出生减去死亡）的人数为14万8043人。

© 2021 AFP