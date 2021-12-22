疫情影响 美国人口成长率创史上最低纪录

（法新社华盛顿21日电） 美国人口调查与统计局（Census Bureau）今天指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行导致美国人口成长率创史上最低纪录，部分肇因于疫情致死和移民人数减少。

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人口调查与统计局声明指出，截至今年7月1日的12个月，美国人口增加39万2665人，成长率仅0.1%，为「国家创建以来最低纪录」。

人口调查与统计局人口司（Population Division）统计学家魏尔德（Kristie Wilder）表示：「人口成长率多年以来持续减缓，因为成长率下降和国际移民净额减少，同时也因国内人口高龄化导致死亡率攀升。」

「现在，加上COVID-19大流行影响，综合起来导致（人口）成长率降至史上最低。」

人口调查与统计局指出，即使最近12个月移民人数减少，国际移民净额达24万4622人，首次超越美国出生人数多于死亡人数「自然成长」的14万8043人。

根据人口调查与统计局，2020至2021年期间，美国33州人口成长，17州和哥伦比亚特区人口降低，其中11州人口流失超过1万人，称这是州人口流失的「一个庞大历史性」数字。

另一项分析显示，德州人口成长1.1%居冠，主要因国内人口移入和净出生率攀升。

人口调查与统计局指出，纽约州人口缩减最大，本年度下滑1.6%，主要因国内人口移出。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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