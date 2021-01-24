疫情快压垮医疗体系 乌克兰面临抗疫抗俄终极二选一

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（法新社基辅24日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）入侵乌克兰以来就在前线抗疫的医师，急着想接种疫苗；但这个前苏联加盟国却陷在地缘政治拉锯战之中，拖累这个欧洲最赤贫国家疫苗推出的进度。

外科医师索科洛夫（Vitaly Sokolov）在任职的基辅一间医院告诉法新社，医护人员「一直处在压力之下」。他把个人防护装备穿好穿满，叹说：「其他国家的同行，无论是身处制造还是不制造疫苗的国家，都打了疫苗，太侮辱人了。」

对乌克兰说，有无疫苗的利害关系相当高。乌克兰人口约4000万，在120万人染疫、2.1万人病故情况下，已快拖垮当地老旧且人力严重不足的医疗系统。

政府先前表示2月中旬就可展开疫苗接种作业，但医疗人员对此抱高度怀疑态度，毕竟首批疫苗派发的官方日期至今还没定案。

总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）把疫苗作业延迟一事怪罪到富裕西方国家身上，说辉瑞大药厂（Pfizer）和莫德纳（Moderna）生产的两款疫苗大部分被这些国家给囤走了。

乌克兰也非全球唯一抢不到疫苗的国家。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前警告，疫苗分配贫富不均，世界正处于「道德沦丧」的边缘。

乌克兰目前透过联合国协助低收入国家的「COVID-19疫苗全球取得机制」（Covax）取得约800万剂疫苗，并待北京科兴生物制品公司研发的CoronaVac疫苗注册后，取得上看500万剂。

但剂量远不足以替全国4000万人施打。

相形之下，乌克兰邻国、欧盟成员国的波兰，人口3800万却已取得了6000万剂疫苗。

副总理斯特法尼希纳（Olga Stefanishyna）告诉法新社，「这不是乌克兰能力的问题，而是管道的问题。」乌克兰强烈依赖欧洲从旁相助，布鲁塞尔当局应该拿出更多作为来协助乌克兰。

乌克兰过去是苏联加盟国，却极不愿意求助于俄罗斯，即便俄国研发的「卫星-V」（Sputnik V）疫苗已经配发至多个亲俄国家，且日前刚获欧盟成员国匈牙利批准使用。

这是因为莫斯科当局支持的乌国总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）2014年遭罢黜后，俄方不仅力挺乌东分离派势力，还进而兼并克里米亚（Crimean）半岛。

斯特法尼希纳说，「我们不会买俄罗斯疫苗」，指控莫斯科当局利用提供疫苗货源来「影响」、「颠覆」乌克兰。

© 2021 AFP