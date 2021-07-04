疫情打乱海运 货柜运价创新高

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（法新社伦敦4日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，不仅扰乱海运物流链，同时推动需求飙升，导致货柜运价创下约18个月来的新高。

航运顾问公司海洋情报（Sea Intelligence）执行长墨菲（Alan Murphy）告诉法新社：「我们的船只和空货柜基本上都用完了。空货柜严重短缺，它们都卡在错误的地方，卡在各大港口，而非在亚洲准备装柜。」

一只货柜从中国运到美国西岸的报价在短短一年内飙升逾3倍，来到近7千美元。到欧洲的报价更是超过1万美元，去年同期仅要价1600美元。

此外，在封城期间，美国和欧洲消费者无法前往餐厅和电影院消费，也不能出门度假，于是纷纷转买实体商品，许多商品都是从亚洲进口。

诸如码头工人生病、Covid相关限制与无法预期事件（如三月长赐号货轮搁浅，导致苏伊士运河堵塞，船运积压）造成的装卸作业中断，更是造成情况恶化。

船运公司代表机构法国船东组织（Armateurs de France）执行长拉卡夫（Jean-Marc Lacave）预测，状况要到2022年第一季才会恢复正常，「我认为我们已经达到（船运价格）的高峰，如果需求持续上升，价格很可能再度上涨，但我们差不多已经处于（价格）曲线顶端」。

© 2021 AFP