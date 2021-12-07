疫情打断防治 世卫：恐爆发疟疾危机

（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，COVID-19疫情阻碍了疟疾防治工作，2020年死于疟疾的人数多出好几万人，尤以漠南非洲最为严重，濒临爆发疟疾危机的边缘。

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世卫在一份新的报告中指出，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）来袭之前，疟疾的发病率和死亡率就已趋于稳定，但疫情使得长年对抗疟疾上的进展为之倒退。

2020年全球估计有2.41亿人感染疟疾，比前一年多出1400万人，而曾经迅速下降的死亡人数在去年激增至 62万7000人，比2019年多出6万9000人。

世卫表示，这些新增的死亡人数，约2/3与疫情期间疟疾的防治中断有关。世卫强调，真实情况「可能远比数据更糟糕」。

世卫表示，早在COVID-19疫情爆发初期就预测，防治服务中断恐导致2020年的疟疾死亡人数高出一倍。

自本世纪开展以来，全球对抗疟疾战役取得稳定进展，到2017年，每年新增病例下降27%，死亡人数少了50%以上；但在疫情爆发之前的几年中，这些数字陷入停滞。

尤其漠南非洲（sub-Saharan Africa）的情势更加恶化，这里囊括全球高达95%的疟疾病例和96%死亡病例，其中约80%死亡病例发生在5岁以下儿童。

世卫报告显示，自2015年（世卫全球疟疾战略的基准年）以来，已有24国的疟疾死亡人数增加。

报告说，在全球疟疾病例数最多的11个国家中，感染人数从2015年的1.5亿增至2020年的1.63亿，同期死亡人数从3万9000人增至44万4600人。

世卫「全球疟疾计画」（Global Malaria Programme）负责人阿隆索（Pedro Alonso）博士说：「我认为我们正来到可能爆发疟疾危机的边缘。」「我们不仅没有更进一步消灭疟疾，反而让非洲许多地区的情势更加恶化。」

© 2021 AFP