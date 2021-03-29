疫情扩大 巴黎医院负担沈重恐拒收病患

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（法新社巴黎28日电） 法国医院高层主管今天警告，2019冠状病毒疾病疫情如雪球般越滚越大，巴黎的医院正迅速趋于饱和，有可能拒收病患。

巴黎公立医院集团的高层主管沙罗孟（Remi Salomon）说：「当医师发现自己处于被迫执行灾难医疗的情况时，一定会有愤怒的感觉。」

他告诉法国BFM电视台（BFMTV）说：「在10天、15 天或3周内，我们可能就会承受不了。」他呼吁对学校在内的场所实施新的封锁行动。

41名在医院负责处理危机的主管今天联名发表公开信说：「我们不能再保持沉默，否则将违背曾承诺遵守的希波克拉底（Hippocratic）医师誓词。」

这封刊登在「星期日报」（Journal du Dimanche）的公开信说，他们正在为决定哪些病患可以进加护病房治疗重症做准备。

他们说：「这样要分类的作法将令所有病患不安，不论患者是否感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。」

他们提到，即便近年遭遇最严重恐怖攻击事件时，他们也从未遇过这样的情况。

他们表示，必须这样做选择的情况已经开始，有医院已经被迫延后一些手术。

他们警告说：「这种取消手术的情况在未来几天内将会加剧，很快就将只有重大的紧急手术能够避免。」

© 2021 AFP