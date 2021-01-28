疫情拉抬记忆体晶片 三星电子去年第4季获利年增逾25%

广告 继续浏览后续

（法新社首尔28日电） 全球最大智慧型手机和记忆体晶片制造商三星电子今天宣布，相较前一年同期，去年第4季净利年增率超过1/4，这是因为疫情促使民众在家上班，推动对三星晶片驱动设备需求。

但根据彭博（Bloomberg News），这些数字低于市场预期，三星警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）不确定性持续存在，2021年第1季可能因价格走弱造成利润下降。

三星电子（Samsung Electronics）是庞大三星集团（Samsung group）的旗舰子公司，三星集团是迄今韩国最大家族企业，又被称为财阀（chaebols），主导着韩国这个全球第12大经济体的商业。

三星集团对韩国的经济健全发展至关重要，集团总营业额相当于韩国国内生产毛额（GDP）的1/5。

三星电子表示，在显示器和记忆体晶片业务带动下，去年10到12月（去年第4季）利润较前一年同期成长26.4%，来到6.61兆韩元（约新台币1541亿元）。

疫情严重破坏世界经济，全球施行长达数月的封锁和旅行禁令。

疫情虽在全球造成超过200万人不治，但也让包括三星在内的许多科技公司快速成长。

市调研究机构Counterpoint Research分析师派克（Jene Park）表示，「所谓的『新常态』趋势扩大，导致对电子产品需求激增，三星销售量确实较前一年同期成长。」

三星电子去年第4季营业利润较前一年同期成长26.4%，来到9.05兆韩元，销售额也成长2.8%，达到61.55兆韩元。

尽管如此，三星表示，由于记忆体价格下滑、消费品销售疲软，再加上行销成本上扬和韩元升值，利润较前一季下降。

© 2021 AFP