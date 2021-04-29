疫情拉警报 英再运送3台制氧机到印度

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（法新社伦敦28日电） 印度疫情急遽恶化，引发全球关注，英国今天宣布，首批医疗援助物资本周运抵新德里后，将再运送3台制氧机到印度。

官方数据显示，印度的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病殁人数已突破20万人大关，迄今累计1800 万人确诊，光是本月就增加近600万人确诊，许多病患苦等不到病床，在医院外咽下最后一口气。

英国政府说，这3个被称为「氧气工厂」的装置，每一个大小都相当于一个装运货柜，每分钟可制造500公升氧气。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）在声明中说：「我们与印度伙伴一起对抗COVID-19。」

「国际合作比以往任何时候都更重要，英国额外的支援计画将有助于满足印度当前需求，尤其是在增加氧气供应方面。」

英国提供的首批氧气浓缩机和呼吸器昨天运抵印度，更多这类物资将于30日抵达。

英国本周共运送495台氧气浓缩机和200台呼吸器到印度，法新社询问「氧气工厂」将于何时抵达，英国外交部没有立即回覆。

英国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）在记者会上说，英国「目前」没有任何多余的疫苗可供印度使用。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP