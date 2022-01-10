疫情拖累成长 IMF警告新兴国家恐遇经济动荡

（法新社华盛顿9日电） 国际货币基金（IMF）今天警告，美国联邦准备理事会预计升息，世界经济成长也因Covid-19变异株Omicron疫情减缓之际，新兴经济体要准备因应可能来袭的艰困时代。

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国际货币基金表示，目前看来，各国经济从疫情复苏的现象会持续到明年，但国际货币基金经济学家丹宁格（Stephan Danninger）、肯尼斯．康（Kenneth Kang）、普瓦尔松（Helene Poirson）在部落格贴文说，「由于疫情顽强，卷土重来，成长风险仍高」。

国际货币基金将在1月25日公布最新经济预测。

去年12月中以来，高传染力的Omicron如野火般在世界蔓延，造成全球新一波卫生危机，Covid-19（2019冠状病毒疾病）新增确诊来到空前数字。

Omicron严重性似乎低于之前的冠状病毒变异株，但各国重新实施了防疫措施，影响经济成长。

上述经济学家表示：「由于这可能和联准会（US Federal Reserve）更快收紧的时间重叠，新兴经济体应准备应付可能接踵而来的经济动荡。」

新兴国家也正面临通膨升高及更高额的公共债务。

联准会先前暗示会比原定时程更快升息且幅度更大，以因应冲击美国家户与消费的通货膨胀。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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