疫情持续影响 NBA已4战延期

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（法新社纽约11日电） 美国职篮NBA持续受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响，达拉斯独行侠和芝加哥公牛主场赛事接连延期后，因疫情而缩短的球季从开打至今，已有4场比赛必须延后登场。

NBA宣布，纽奥良鹈鹕今天作客达拉斯独行侠主场，以及波士顿塞尔蒂克明天客场挑战芝加哥公牛的比赛，都因防疫安全与健康规范而延期。

NBA联盟表示，今天将和国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）代表会面，就联盟防疫控管和健康安全措施是否需要修改进行讨论。

一旦有球员因防疫规定缺阵，可出赛的队友就必须在场上待比平常要长的时间，因此有教练对球员的健康和安全表达担忧。

受COVID-19相关问题影响，迈阿密热火昨天凑不到联盟规定的最低比赛人数8人，挑战塞尔蒂克一役只能被迫喊卡；塞尔蒂克也有7名球员因染疫或遵守接触史追踪规定不克出赛，能上场的球员也只有刚好符合最低人数限制的8人。

今天公布的最新消息，让NBA已连续3天出现赛事因疫情延期的情况。

热火明天仍预计与费城76人交手，76人阵中只有最低限度的8人能应战，其中仅7人健康无病痛。

南佛罗里达州太阳哨兵报（The South Florida Sun-Sentinel）报导指出，能出赛的热火球员，将从波士顿飞到费城，而追踪接触史显示有染疫风险的球员，将飞到佛罗里达州隔离。

本季第一场因疫情延期的比赛是去年12月23日，奥克拉荷马雷霆客场对上休士顿火箭的比赛。

© 2021 AFP