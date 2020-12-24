疫情持续肆虐 全球耶诞跨年活动变调

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦24日电） 尽管英、美等国已展开大规模疫苗注射，但许多国家仍担心止不住一波接着一波的疫情来袭，迫使各国政府再度实施强度不同的防疫封锁措施，大幅抑制耶诞节和新年庆祝活动。

虽然再度爆出群聚感染病例，澳洲最大城市雪梨仍计划在着名的港湾大桥（Harbour Bridge）施放烟火，举行跨年庆祝活动，但当局鼓励民众待在家中看电视转播。

相传为耶稣基督诞生地的伯利恒，将线上转播耶诞午夜弥撒，不会有民众参与。

埃及为了防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例增加，已经取消所有新年庆祝活动。在以天主教为主的菲律宾，许多人选择独自庆祝耶诞节，不会拜访家人，因为担心染上病毒。

德国已经取消享誉全球的耶诞市集；罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）为了遵守宵禁规定，计划提前两小时在梵蒂冈举行耶诞子夜弥撒。

由于英国发现传染力更强的新变种病毒株，多国对英国实施入境限制，平安夜当天有数千名卡车司机被困在英国主要港口。

在英格兰南部一座停车场，不少司机抱怨基本设施及检测人员不足，因此与警方爆发肢体冲突。

欧洲联盟准备27日展开疫苗接种工作；全球疫情最严重的美国已经展开接种，美国疾病管制暨预防中心（CDC）宣布，已有100多万人接种疫苗。

瑞士、卡达和阿拉伯联合大公国的杜拜昨天也开始施打疫苗，塞尔维亚、墨西哥和哥斯大黎加今天将展开施打作业。

© 2020 AFP