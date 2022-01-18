疫情改变生活形态 研究：英国人饮酒量暴增

（法新社伦敦17日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后，英国人待在家里的时间增加，但根据该国今天公布的官方资料，有愈来愈多国民却因此让饮酒状况达到危险程度。

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英国健康改善和差异办公室（Office for Health Improvement and Disparities）数据显示，英格兰有数以百万计的人正大口吞下对他们健康有害的葡萄酒、啤酒和烈酒。

民调机构「舆观」（YouGov）每月执行一次调查，每次至少访问1700人。调查结果显示，英格兰约有18%成年人（相当于800万人）在截至2021年10月的3个月期间内，饮酒的风险增加或变得更高。

相较之下，在疫情于2020年2月爆发前，仅约12%成年人（约为600万人）的饮酒风险达到这个水平。饮酒问题目前影响约1/4的成年男性及10%的女性。 「舆观」调查了民众喝酒的频率、每回喝多少量、是否有罪恶感，以及是否因喝酒而妨碍日常活动。 英国皇家精神科医学院（Royal College of Psychiatrists）成瘾学系系主任辛克雷（Julia Sinclair）表示，饮酒情况增加，部分原因是人们在家里喝酒，而在家喝酒的时间可能会比在酒吧长好几个小时。 辛克雷也认为，防疫封锁期间的饮酒增加，某种程度上归咎于这段时间「其他能做的事很有限，于是（饮酒）成了一种习惯」。 辛克雷说：「一些以前只有出门或上酒吧才饮酒的人，现在都在家喝酒。」 她表示：「最好的情况是，每个人突然恢复2019年的饮酒状态，但我们不太考虑这种情况，因为人们回不去了。」

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