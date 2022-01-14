疫情是全球执行长头号担忧 通膨忧虑急起直追

（法新社纽约13日电） 根据今天公布的调查，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情是2022年全球执行长的头号担忧，但随着物价飞涨，高阶企业主管对通膨的忧心也快速加深。

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美国经济评议会（Conference Board）对全球约1600名执行长和高阶主管的调查，「出现翻天覆地的改变」，去年名列第22的通膨现在高居外部因素排名第2，劳力短缺排名第3。

调查指出，55%受访者预期物价压力会持续到2023年中，甚至更久。

根据美国政府12日公布的数据，2021年美国消费者物价指数（CPI）创下40年最快涨幅。然而，去年12月CPI涨幅较11月慢，意味物价涨幅可能接近高峰。

涨幅趋缓也反映在去年12月的生产者物价指数（PPI）中，主因能源和食品价格回落。

美国经济评议会表示，许多组织的员工「可能从未遭遇过通膨对产品定价和采购决定、顾客关系和现金管理，以及最重要的薪资造成的广泛影响」。

报告指出，企业将必须藉由「降低成本，将上涨费用转嫁到消费者身上」来因应。

通膨是欧洲执行长的最大担忧，但在中国名列第4，在日本则跌出10名外。中国和日本都认为COVID-19造成的相关服务中断是最大的担忧。

© 2022 AFP