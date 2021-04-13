疫情暗黑里程碑 欧洲病殁人数破百万

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（法新社日内瓦12日电） 欧洲2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情今天跨越暗黑里程碑，病殁人数突破百万大关。世界卫生组织警告，尽管各界为遏止疫情蔓延付出巨大努力，但染疫人数仍呈指数级增长。

法新社汇整的官方数据显示，截至今天格林威治时间18时30分（台湾13日凌晨2时30分），欧洲52国的病故人数至少达到100万288人。

世界卫生组织（WHO）主管新型冠状病毒疫情的流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）说：「我们现在正处于疫情关键时刻。」「疫情轨迹正呈指数级增长。」

她对记者说：「疫情爆发迄今16个月，在已采取可靠防疫措施的情况下，这不是我们希望看见的结果。」

据报导，新型冠状病毒已在全球夺走超过290万条人命，近1亿3600万人确诊染疫。

尽管欧洲这个全球疫情最严重的地区传出令人心碎的消息，病故人数高居全球第5的英国今天仍在采取严格防疫措施的几个月后首次松绑限制，让人们得以享受自由滋味，无论是到露天酒吧喝一杯，或在餐厅户外空间用餐，也可以上发廊整理造型。

旅宿业者波特（Louise Porter）告诉法新社：「能够再次见到大家，见到所有人，真是太好了！」

「就跟其他人一样，我们的生活被疫情搅得天翻地覆。」

除了酒吧、餐厅和发廊，英格兰的室内健身房和游泳池也都获允重新开放。

英国一度是疫情最严重的欧洲国家，在成功推动疫苗接种计画搭配若干封锁措施后，英国病亡人数和确诊病例较1月大减95%和90%。

义大利也曾是欧洲疫情震央，罗马今天再见数百群众走上街头，抗议防疫封锁措施。

法国如今成为欧洲染疫人数最多的国家，当局扩大疫苗接种范围，为疲惫不堪的居民增添了乐观情绪。法国目前已开放55岁以上者施打COVID-19疫苗。

此外，另一个振奋人心的消息是，临床试验结果显示，雷杰纳隆药厂（Regeneron）用来治疗COVID-19的抗体疗法也有助预防感染。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP