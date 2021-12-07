疫情期间 亿万富豪财富占全球比例飙

（法新社巴黎7日电） 今天公布的一项报告显示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，世界亿万富豪的财富占全球财富的比例，以破纪录的速度飙升。

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根据世界不平等报告（World Inequality Report），自1995年来，世界亿万富翁的财富占全球财富比例，已从1%攀升到3%。

报告中表示：「COVID-19疫情期间加速这种成长。事实上，2020年是世界亿万富豪财富占全球财富比例攀升速度最快的一年。」

1%富豪占1995年以来全球所有新增累积财富逾1/3，而底部50%的人只占了2%。

巴黎经济学院（Paris School of Economics）世界不平等实验室共同主任强塞（Lucas Chancel）告诉法新社：「COVID-19爆发逾18个月后，世界更加两极化。」

强塞说：「亿万富翁的财富增加超过3.6兆欧元（4兆美元）的同时，却有1亿多人陷入赤贫。」他指出，在此之前，赤贫人口已连续25年下滑。

富比世（Forbes）杂志即时排名显示，全球前10大富豪个人净值都超过1000亿美元（约新台币2兆7754亿元），其中电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）以2645亿美元（约新台币7兆3418元），登上全球首富宝座。

全球前10大富豪中只有1人不是美国人，他是酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）执行长阿尔诺（Bernard Arnault）。10大富豪中除2人外，其余都是科技业领袖，他们的财富随着公司股价飙涨而水涨船高。

这份厚达228页报告的撰稿人包括法国经济学家皮凯提（Thomas Piketty），报告中呼吁「对全球亿万富豪课徵适度累进财富税」，以重新分配财富及采取措施防止逃税。

© 2021 AFP