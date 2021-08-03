疫情未缓解多座城市封锁 澳航让2500人放无薪假

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（法新社雪梨3日电） 澳洲航空公司（Qantas Airways Ltd.）今天宣布，由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情再起、多个地区封城导致飞行需求下降，澳航将让2500名员工放无薪假。

澳航与旗下低成本航空公司捷星（Jetstar）的机师、机组人员与机场工作人员将自8月中起放约两个月的无薪假。

澳航执行长乔伊斯（Alan Joyce）在声明中说：「这显然是我们最不想做的事，但现在我们面临航班减少情况延长的窘境，代表有一些员工将没有工作可做。」

澳航表示，5月时，澳航的一般国内航班营运量达到近100%，受限于COVID-19限制措施，到了7月下降到不到40%。

多数将放无薪假员工派驻在新南威尔斯州。新州祭出旅行限制，大致上切断与澳洲其他地区和全球的交通联系。

澳洲最大城雪梨的封锁措施已经进入第6周，可能将再持续至少一个月。

自2020年年初起，澳航与捷星已让数以千计的国际航班机组人员停工，澳洲边界持续向大多数的海外旅客关闭。

澳洲第3大城布里斯本目前也实施居家防疫令，其他州最近也才刚解封。1100803

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，塔利班的攻击行为显示了他们「一点都不在乎人命」。

他表示：「如果塔利班领导阶层如同他们所说，真的支持经协商解决这场冲突的办法…他们必须停止这些骇人攻击。」

© 2021 AFP