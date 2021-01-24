疫情烧出宅经济 电玩动森、太空狼人杀人气夯

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（法新社布鲁塞尔24日电） 封城令可能让你出不了门，不代表你无法游历热带岛屿、太空站，或跟朋友混整晚。在全球因防疫封锁期间，某些电玩满足了人们娱乐、冒险、社交需求，创造出人意料的成功。

以下是法新社整理在2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫情期间最夯的游戏：

● 动物森友会

任天堂Switch去年3月推出电玩「集合啦！动物森友会」（Animal Crossing: New Horizon），这是一款没有对手、无须竞争的游戏，玩家可以探索岛屿、收集水果、制作工具和家具、进行交易等。游戏中还有季节变化。

这款动森游戏肯定打中玩家渴望轻松一点玩游戏的心理。它在2020年3月强势登上美国销售排行榜冠军，在其他国家表现也是强强滚。根据捷孚凯集团（GfK），整体而言，2020年这款游戏在欧洲排名第2。

法国电玩发行商协会SELL的会长维纽勒（Nicolas Vignolles）表示：「动物森友会极其成功，可以用两个因素来解释：第一是家庭游戏蔚成流行，这是深层因素；第二是居家防疫措施，这是短期因素。」

维纽勒说，父母亲突然间被跟孩子关在一起，开始寻找适合全家大小的电玩，而「动物森友会正是亲子互动的理想游戏」。

任天堂在法国的负责人拉弗（Philippe Lavoue）承认公司运气很好，推出游戏的时间点恰好有许多人需要解闷。

拉弗告诉「费加洛报」（Le Figaro）：「我们很开心能帮到生活受限的人们，让他们觉得没那么孤单、精神上得以逃脱。」

● 太空狼人杀（Among Us）

太空狼人杀原本在2018年推出时没博得多少关注，2020年却取得巨大成功，令业界大吃一惊。

不过，美国开发公司InnerSloth在推出太空狼人杀后，持续改进游戏本身。到了2020年中，一些知名电玩实况主开始在Twitch平台上玩太空狼人杀，公司的努力才得到回报。

根据游戏产业研究公司Superdata，到去年11月前，太空狼人杀已有5亿玩家。

这款多人线上游戏的场景是一艘太空船。其中大部分人是太空船员，但有几人是入侵者，会杀害或阻挡船员执行受派任务。船员间得热烈辩论，尝试揪出入侵者。

这款游戏热度极高，一些美国议员去年为触及年轻选民，也加入在Twitch平台上公开的战局。

维纽勒认为，这款游戏如此之夯，原因在于玩家间可以交流。

他说「太空狼人杀处于社会网路和电玩的交会点」，法国有近半玩家表示，电玩有助他们建立社交关系。

维纽勒表示：「那种事以前不存在…防疫限制令又加速推进这个深层趋势。」

● 健身环大冒险（Ring Fit Adventure）

健身和电玩一般而言是两个互相矛盾活动，但「健身环大冒险」成功结合两者。

这款游戏须搭配Switch进行，玩家得把Switch控制器装到健身环Ring-Con和腿部固定带上。安装完成后，玩家可以和怪兽对打，或进行电视上指导的健身动作。

健身房关门加上封城令，促使这款游戏销量大增，2019年10月至2020年7月共售出400万组，导致去年出现缺货情况。

● 国际足盟大赛21（FIFA 2021）

许多足球赛事暂停、欧洲国家杯（Euro）延期，可能引起球迷在虚拟世界踢球的兴趣。根据GfK，由艺电公司（Electronic Arts）开发的这款游戏为去年销量最佳电玩。

● 桌游和卡牌游戏

在封锁令期间，许多家庭桌上出现棋盘和Uno卡牌的频率变高，电玩版桌游也一样变夯。任天堂告诉费加洛报，去年一批经典桌游的销售状况在法国Switch游戏中名列前茅，由此可见一斑。

维纽勒说：「限制令教给我们最重要的一课，就是电玩确定打破游戏会让人社交退缩、疏离等刻板印象。」

© 2021 AFP