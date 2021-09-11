疫情爆发前辞职 法前卫生部长因抗疫失当遭起诉

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（法新社巴黎10日电） 法国前卫生部长布辛（Agnes Buzyn）今天因抗疫失当遭起诉。巴黎的特殊法院检方裁定有理由起诉她。

共和国司法法院的检察官说，布辛是因「危及他人性命」罪名，而不是「未能阻止灾难」的第2个罪名遭起诉。

曾任医师的布辛将能提出上诉，她今早出庭时说，她乐见「自己有绝佳机会说明理由，并厘清事情真相」。

58岁的布辛又说，她不会「让政府或我身为部长时做出的行动受到怀疑，我们付了那么多心力，让国家可以准备好因应仍在延烧的全球卫生危机」。

布辛遭起诉将对法国总统马克宏（Emmanuel Macron）造成打击，马克宏明年竞选连任时，他因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）危机的能力，将遭人拿放大镜检视，但共和国司法法院也可能遭控司法越权。

去年2月，在法国出现前几例COVID-19确诊病例的没几周后，布辛便辞下卫生部长职位，她起初对疫情发表的谈话内容遭人抨击。

2020年1月，她起初说，几乎没有从疫源地中国武汉市输入病例的风险，之后又说，「新型冠状病毒在人群中扩散的机率非常小」。

几个月后，她离开卫生部，投入巴黎市长选战，她当时声称「海啸即将来临」，似乎与她先前的说法相抵触。布辛最后没有选上巴黎市长

© 2021 AFP