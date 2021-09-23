疫情牵连复苏 联准会仍拟近期开始撤销刺激措施

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿22日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例增加，减缓了美国经济复苏，但联准会仍可能准备于「近期」开始撤销刺激措施。

法新社报导，联邦公开市场委员会（FOMC）结束2天会议后发布声明表示，美国经济已恢复到某种程度，如果进展大致如预期般持续下去，中央银行或许可以放慢每月大规模购债的步调。

2020年3月疫情在美国爆发后，联准会调降基准利率并开始收购债券和其他有价证券，以放宽贷款条件，确保金融体系不会陷入停顿。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）表示，可能于今年底前开始陆续缩减购债，但还不会调高主要借款利率。

在季度预测中，已有更多委员会成员预期明年至少升息1次，2023年达到3次。

这些紧缩措施可能伴随着物价上涨，今年美国通膨预测中位数现为4.2%。联准会下调预估今年经济成长率为5.9%，低于6月预测的7%。

联邦公开市场委员会仍把近期物价压力归因于「过渡性因素」。但市场观察家及委员会内的通膨鹰派委员担心，刺激经济措施助长物价上涨，此一现象可能较鲍尔预期得还要久。

尽管成长趋缓，决策者对经济前景仍相对乐观。

联邦公开市场委员会表示，「最受疫情拖累的领域近几个月有所改善，不过COVID-19病例激增，减缓了这些领域的复苏」，强调经济回温仍取决于疫情发展。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP