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（法新社香港29日电） 亚洲股市今天延续前一天的跌势，其中日本股市跌幅近2%，韩国和菲律宾跌逾3%。受到2019冠状病毒疾病病例飙升，以及疫苗接种计画不顺利等疑虑影响，全球股市本周走弱。

全球股市创去年10月以来最大跌幅，投资人还在疗伤止痛。多个月来的股市涨势，不是带动各国指数创历史新高，就是创多年新高。

随着全球摆脱防疫封锁措施，且越来越多人接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，观察人士对于股市长期前景依然抱持信心。

美国上周的申请失业救济人数低于预期，也带来市场亟需的提振。此外，数据显示美国经济面临1946年以来最差表现，也让国会议员有理由通过美国新任总统拜登（Joe Biden）的大规模振兴经济方案。

亚股今天的跌势，部分因为投资人忧心股市估值已高，加上疫情飙升、新变异病毒株，以及全球疫苗接种作业未能顺利进行等因素，拖累股市下挫。

日股日经指数今天收跌1.89%；首尔股市重挫3.03% ，马尼拉股市大跌3.49%；香港恒生指数下挫0.94%；上海综合股价指数收挫0.63%；新加坡股市收跌0.63%。

© 2021 AFP