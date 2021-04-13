疫情纾困支出大 美国上半财政年度赤字创新高

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（法新社华盛顿12日电） 美国财政部今天表示，2020年10月到今年3月的6个月间，美国创下破纪录的财政赤字，比前一财政年度同期暴增约130%，反映出新型冠状病毒疫情期间经济振兴方案支出相当庞大。

美国去年10月到今年3月的财政支出与前一年度同期相较，增加略超过10亿美元。前一财年同期止于去年3月，当时美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施尚未持久，政府也尚未实施任何大型纾困案。

根据美国财政部月报资料，现行财政年度累计至今年3月底为止的财政赤字达1.7兆美元，相较于前一财政年度同期的赤字为7430亿美元，增加约130%。

美国财政部官员对媒体表示：「疫情造成的后果，及其衍生的就业减少，正好自（去年）3月快结束时才开始显现。」

官员说，因此计算到当时为止的累计财政年度赤字，尚未明显反映出（纾困）方案和COVID-19疫情对经济的冲击；但到了今年同一时间却显然深受影响。

美国财政部还说，单单今年3月，美国财政赤字就暴增454%，达到5410亿美元。

美国国会3月通过总统拜登提出的1.9兆美元纾困方案，美国大部分家庭据此获得每人1400美元支票，政府发放失业津贴的期限也延长，这些补助多已于3月拨发。（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2021 AFP